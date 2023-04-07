Экс-министр труда Калашников объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
Сергей Калашников отметил, что Россия вынуждена использовать доллар в торговле, несмотря на нехватку американской валюты.
Россия не может отказаться от доллара во внешней торговле, но будет вынуждена частично переходить на другие валюты, заявил экс-министр труда, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
«У нас давно доллар исключен из оборота, мы официально им не рассчитываемся. Можем ли мы отказаться от доллара во внешнеэкономической торговле? Не можем, так как это на сегодняшний день универсальная валюта, которая нормирует все остальные валюты. Я не думаю, что для России какие-то изменения произойдут, кроме одного: можно предположить, что увеличение дороговизны параллельного импорта приведет к проблеме нехватки долларов. И из-за этого могут использоваться другие валюты», - объяснил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за нарастающей инфляции в США американские банки объявляют себя банкротами. По его словам, эта проблема затронет весь мир, поскольку большинство стран завязаны на долларах. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации должна стать глобальная дедолларизация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru