Делягин назвал камни преткновения для полноценной дедолларизации

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН заявил, что до для качественной дедолларизации России и Китаю предстоит проделать большой путь, на сегодняшний день страны имеют несколько проблем, по которым отказаться от американской валюты проблематично.

«О дедолларизации можно говорить не тогда, когда доля доллара в расчетах снизится до какого-то уровня, а когда мы перестанем котировать значимые для нас товары в долларах. [...] Сегодня мы можем продавать сырье за монгольские тугрики, мы можем покупать необходимые нам товары с высокой добавленной стоимостью вплоть до израильского шекеля, но все цены все равно пересчитываются в долларах. В Китае работает Шанхайская биржа, которая котирует нефть в юанях, но в реальности пока все пересчитывается в долларах. Поэтому до качественной дедолларизации пока еще далеко», - сказал Делягин.

Он отметил потенциальную опасность криптовалюты для государства, которое не контролирует расчеты с применением этого инструмента.

«Во-вторых, проблема заключается в том, что в принципе снижается доверие традиционных валют, и поэтому все чаще для неформальных, неконтролируемых государством расчетов будет использоваться криптовалюта. Это не средство сбережения, это крайне опасный спекулятивный инструмент, но он вошел в жизнь, и его значимость будет распространяться вместе с расширением нелегального сектора мировой глобальной экономики», - добавил собеседник.



