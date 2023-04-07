«Более дешевые товары»: Экономический союз России и Белоруссии назвали опасным

В экономическом союзе России и Белоруссии не будет рывка, но Минск может помочь Москве возродить некоторые отрасли, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.

«Россия и Белоруссия – это Союзное государство с 2000 года, поэтому особого рывка в данном случае не будет. Другое дело, что Белоруссия сохранила целый ряд отраслей промышленности, которые у нас находятся не в лучшем состоянии, это может обеспечить внутренний спрос, например, с сельскохозяйственной техникой. С другой стороны, зависимость Белоруссии от России и России от Белоруссии не решает узловую проблему. Проблема заключается в том, что у нас критический импорт, то есть, это те товары, которых у нас в принципе нет и без чего мы не можем экономику развивать. Белоруссия нам не может дать этот критический импорт», - отметил он.

Со своей стороны, экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН назвал экономический союз двух стран опасным для России.

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«Я бы сказал, что объединение стран опасное. Белоруссия так выстроила валютную политику, что ее товары на российском рынке в полтора-два раза дешевле. Это фактически внутренний офшор, мы подсекаем наших экспортеров более дешевыми товарами», - объяснил он.

Многие товары в рамках параллельного импорта можно купить только за доллары, американская валюта укрепляется, заявил ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.

