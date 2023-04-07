«Доллар умрет»: Как криптовалюта изменит систему финансовых отношений

Доллар теряет значимость из-за новых возможностей в сфере экономики, криптовалюта меняет систему мировых финансовых отношений, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.

«Бреттон-Вудская система терпит крах, потому что меняется характер экономики, переход от вещественной к информационной. Появляются возможности, которые раньше и не снились. Еще лет пять назад Федеральная резервная система объединила пять международных банков для производства своей криптовалюты, то есть, ФРС готовится к переходу на крипту. Неоднозначное законодательство по этому вопросу не остановит это движение. Понятно, что криптовалюта изменит всю систему финансовых отношений. Поэтому да, доллар умрет, но не завтра», - отметил он.

Страны БРИКС решили отказаться от доллара. Китай и Бразилия договорились создать офшорный клиринговый центр, чтобы уйти от доллара в двусторонней торговле. На национальные валюты в своей торговле с Китаем решила перейти и Саудовская Аравия. Эксперты утверждают, что даже Индия, которую американские политики считают своим партнером, также охладела к доллару США.



