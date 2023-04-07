Делягин заявил о неготовности России к полноценному отказу от доллара
7 апреля 202312:37
Депутат Михаил Делягин в пресс-центре НСН также отметил, что Китай очень медленно расстается со своими долларовыми резервами.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН напомнил о наличии у Китая триллиона долларов в резервах, а также отметил, что Пекин очень осторожно расстается с американской валютой, и, вопреки разговорам, продолжает торговать с США в американской национальной валюте.
«Китай не отказался от своего триллиона резервов, которые накуплены в долларах. Он сокращает эту долю очень медленно, чтобы их не обесценить. Во внешней торговле – да. Китай старается торговать в юанях с кем это возможно, но с Америкой он торгует не в юанях. […] Россия не была готова отказаться от доллара, и до сих пор не готова это сделать. Когда вас откуда-то выкидывают пинком под зад, не нужно говорить, что вы сами ушли. Немножко неприлично», - сказал Делягин.
Ранее экономист Калашников в пресс-центре НСН назвал готовые к отказу от расчета страны.
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru