Депутат Делягин назвал минусы при покупке наличной валюты

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН назвал минусы при покупке наличной валюты, а также намекнул на ее относительную недоступность в российской столице.

«Такая проблема есть. Она не критична, то есть если вам нужно евро или доллар, то вы их найдете. Но во-первых, за эту относительную редкость вы доплатите – посмотрите на разницу между куплей и продажей, и вам будет очень обидно и очень больно доплачивать эти лишние деньги, а во-вторых даже в Москве… У меня знакомый собрался отдохнуть в Италии, и ему нужна была тысяча евро. Он человек небогатый, скромненько поехал отдохнуть. За этой тысячей евро нужно побегать. И он побегал хорошо», - рассказал Делягин.

Ранее Михаил Делягин в пресс-центре НСН назвал камни преткновения для полноценной дедолларизации.





