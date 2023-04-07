«Спекулянты и параллельный импорт»: Экономист раскрыл причины укрепления доллара
Сергей Калашников отметил, что на рынок вернулись спекулянты, которые временно не предпринимали никаких действий на фоне санкций.
Многие товары в рамках параллельного импорта можно купить только за доллары, американская валюта укрепляется, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
«Я не помню ни разу, чтобы доллар дешевел, не считая краткосрочного периода в прошлом году. Поэтому могу сказать, что доллар дешеветь не будет. К любым колебаниям доллара, если исключить спекулятивную составляющую, объективных посылок нет. Когда объявили санкции, большая часть спекулянтов ушла с валютного рынка, рубль сильно укрепился. Теперь встал на ноги параллельный импорт, многие товары за юань не купишь, появился спрос на доллары в России, вернулись спекулянты», - отметил он.
Так, курс доллара на торгах 7 апреля превысил 82 рубля впервые с 11 апреля прошлого года. По данным Московской биржи, в 07:24 мск американская валюта подорожала на 1%, до 82,18 рубля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru