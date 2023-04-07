«Стабильность и процветание»: Ослабление рубля приносит бюджету РФ триллионы

Ослабление рубля пополняет бюджет России, что способствует экономическому процветанию, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.

«Россия – экспортер, наш рубль должен дешеветь, чтобы наша продукция пользовалась спросом на мировых рынках. Мы должны понимать, что каждое ослабление рубля – это очередной триллион или два в доходы бюджета. Это потенциал роста пенсий, пособий, стабильности выплат, не повышения налогов, это профицит бюджета и экономическое процветание. Вот они средства», - рассказал он.

Юань не может стать значимой мировой валютой из-за рекордного профицита бюджета Китая, заявил ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.

