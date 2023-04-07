«Стабильность и процветание»: Ослабление рубля приносит бюджету РФ триллионы

Член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев отметил, что ослабление рубля означает спрос на отечественную продукцию на мировых рынках. 

Ослабление рубля пополняет бюджет России, что способствует экономическому процветанию, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.

«Россия – экспортер, наш рубль должен дешеветь, чтобы наша продукция пользовалась спросом на мировых рынках. Мы должны понимать, что каждое ослабление рубля – это очередной триллион или два в доходы бюджета. Это потенциал роста пенсий, пособий, стабильности выплат, не повышения налогов, это профицит бюджета и экономическое процветание. Вот они средства», - рассказал он.

Юань не может стать значимой мировой валютой из-за рекордного профицита бюджета Китая, заявил ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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