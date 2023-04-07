«Стабильность и процветание»: Ослабление рубля приносит бюджету РФ триллионы
Член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев отметил, что ослабление рубля означает спрос на отечественную продукцию на мировых рынках.
Ослабление рубля пополняет бюджет России, что способствует экономическому процветанию, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.
«Россия – экспортер, наш рубль должен дешеветь, чтобы наша продукция пользовалась спросом на мировых рынках. Мы должны понимать, что каждое ослабление рубля – это очередной триллион или два в доходы бюджета. Это потенциал роста пенсий, пособий, стабильности выплат, не повышения налогов, это профицит бюджета и экономическое процветание. Вот они средства», - рассказал он.
Юань не может стать значимой мировой валютой из-за рекордного профицита бюджета Китая, заявил ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Песков: ядерную доктрину пересматривать не потребуется
- В Кремле отказались комментировать публикации о предложенном Папой Римским пасхальном перемирии
- Следы взрывчатки обнаружены на яхте по делу подрыва «Северных потоков»
- Депутат Делягин назвал минусы при покупке наличной валюты
- Песков: Военные отслеживают заявления США о скором наступлении Украины
- Лавров: Россия задумается, нужна ли зерновая сделка вообще
- Кипр отказался предоставлять оружие Украине
- Лавров и Чавушоглу обсудили невыполнение ООН условий зерновой сделки
- Делягин заявил о неготовности России к полноценному отказу от доллара
- Экономист Калашников назвал готовые к отказу от расчета в долларах страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru