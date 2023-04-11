12.04.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Боевая готовность. Ответ России на контрнаступление ВСУ»

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у России "нет ни малейших сомнений" в том, что США и НАТО напрямую или косвенно вовлечены в конфликт на Украине. Он добавил, что заявление Блинкена о возможном скором контрнаступлении Украины является предметом тщательного отслеживания российских военных.

Ранее в сеть попали секретные военные документы Пентагона, в которых подробно описаны планы США и НАТО по укреплению армии Украины перед контрнаступлением. Так, один из документов содержит информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, причем 9 из них, по всей видимости, обучаются США и другими союзниками по НАТО. Так же основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска подготовили для контрнаступления около 200 тысяч человек.

Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?

Может ли так называемое контрнаступление быть обычной провокацией Украины и Запада?

Насколько сегодня ВСУ готовы к полноценному наступлению?

Как Россия сегодня отвечает на подобные провокации?

Участники пресс-конференции:

Сергей Липовой, Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор;

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор; Алексей Карякин - председатель Общественной палаты ЛНР

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

