пресс-конференции
Анонс

Боевая готовность. Ответ России на контрнаступление ВСУ

Информация

Начало конференции

14:00

12 апреля 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

12.04.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Боевая готовность. Ответ России на контрнаступление ВСУ»

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у России "нет ни малейших сомнений" в том, что США и НАТО напрямую или косвенно вовлечены в конфликт на Украине. Он добавил, что заявление Блинкена о возможном скором контрнаступлении Украины является предметом тщательного отслеживания российских военных.

Ранее в сеть попали секретные военные документы Пентагона, в которых подробно описаны планы США и НАТО по укреплению армии Украины перед контрнаступлением. Так, один из документов содержит информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, причем 9 из них, по всей видимости, обучаются США и другими союзниками по НАТО. Так же основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска подготовили для контрнаступления около 200 тысяч человек.

  • Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?
  • Может ли так называемое контрнаступление быть обычной провокацией Украины и Запада?
  • Насколько сегодня ВСУ готовы к полноценному наступлению?
  • Как Россия сегодня отвечает на подобные провокации?

Участники пресс-конференции:

  • Сергей Липовой, Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор;
  • Алексей Карякин - председатель Общественной палаты ЛНР

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк

партнеры

пресс-конференции