29.05.2026 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Уволить без истерики: Почему Россию накрыла волна «тихих сокращений"

Четверть российских компаний сократит штат сотрудников в этом году. Для этого бизнес всё чаще прибегает к схеме «тихих сокращений» — для сотрудников создают невыносимые условия, чтобы люди увольнялись сами и не приходилось выплачивать им тройной оклад и другие положенные по закону бонусы. Резкий подъем плана продаж или показателей, ввод новых отчётов, проверки, урезание премий — всё это может быть признаком готовящегося «тихого» или скрытого увольнения работников.

В 2026 году сокращения разного масштаба планируются по России — в 2% фирм планируются массовые сокращения, в 18% компаний уже начались небольшие «чистки» в целях оптимизации, а ещё в 5% увольнения планируются уже в ближайшее время.

Подобный тренд начался с марта 2025 года, и сейчас всё больше набирает обороты. Причины для такого поведения известны — повысили страховые взносы, вступили в силу налоговые изменения, ухудшилась общая экономическая обстановка и началось падение спроса. Работодатель вынужден оптимизировать фонд оплаты труда.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что такое «тихое увольнение»?

Насколько опасны такие увольнения для бизнеса?

Что делать, если вас просят написать заявление по собственному желанию?

Почему сотрудники теряют мотивацию к работе?

Как часто уволенные сотрудник обращаются в суд?

Участники пресс-конференции:

член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

основатель и генеральный директор рекрутингового агентства Мария Митронова;

