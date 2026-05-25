26.05.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Писатель вне времени: День рождения Михаила Шолохова"
24 мая 1905 года на хуторе Кружилине станицы Вёшенской Донецкого округа Области войска Донского родился писатель Михаил Александрович Шолохов, известный такими произведениями как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину» и многими другими. Михаил Шолохов прошел семь фронтов Великой Отечественной, был военным корреспондентом. Произведения Шолохова вне времени, а сегодня приобретают все большую остроту. Также сегодня усиливается социальная роль казачества.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какую роль Шолохов сыграл в развитии советской литературы?
- Как современная молодежь относится к творчеству Шолохова?
- Какие мероприятия в честь Дня рождения писателя проводятся?
- На сколько в школьной программе творчество Шолохова помогает развитию ребенка?
- Как творчество Шолохова воспринимают за рубежом?
- Почему тема казачества остается центральной в обсуждении творчества Шолохова?
- Можно ли назвать Шолохова главным летописцем донского казачества?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий;
- Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов;
- Кандидат культурологии, учёный секретарь Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» Лидия Слюсаренко,
- Профессор МГУТУ, доктор филологических наук, директор международного научно-методического центра изучения литературного наследия М. А. Шолохова Наталия Котовчихина.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
