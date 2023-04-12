В ЛНР заявили об «идеологической обработке» жителей

На территории, подконтрольной Украине, проводилась серьезная идеологическая обработка местных жителей, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН. Однако, по его словам, сегодня люди больше «не одурманены» и постепенно возвращаются в реальный мир.

«На территории, оккупированной Украиной, проводилась серьезная идеологическая обработка. Люди там запуганы, одурманены, но сегодня они постепенно возвращаются в реальный мир. Когда они видят, что происходит на территории, о которой ничего не знали, о которой им говорили много… Когда они приезжают и видят, то осознают, что их вводили в заблуждение. Люди начинают понимать, что такое Русский мир, понимают, что там, где Россия – там строительство, есть возможность не просто существовать, а жить. Однозначно, на территории ЛНР наблюдается воодушевление», - сказал Карякин.