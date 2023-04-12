В ЛНР заявили об «идеологической обработке» жителей
Люди на подконтрольных Киеву территориях были одурманены и запуганы, отметил в эфире НСН Алексей Карякин.
На территории, подконтрольной Украине, проводилась серьезная идеологическая обработка местных жителей, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН. Однако, по его словам, сегодня люди больше «не одурманены» и постепенно возвращаются в реальный мир.
«На территории, оккупированной Украиной, проводилась серьезная идеологическая обработка. Люди там запуганы, одурманены, но сегодня они постепенно возвращаются в реальный мир. Когда они видят, что происходит на территории, о которой ничего не знали, о которой им говорили много… Когда они приезжают и видят, то осознают, что их вводили в заблуждение. Люди начинают понимать, что такое Русский мир, понимают, что там, где Россия – там строительство, есть возможность не просто существовать, а жить. Однозначно, на территории ЛНР наблюдается воодушевление», - сказал Карякин.
Он отметил, что на сегодняшний день ЛНР является субъектом России со всеми вытекающими последствиями. По словам Карякина, Россия оказывает помощь во всех направлениях.
«Сегодня ЛНР является субъектом России со всеми вытекающими последствиями. Россия оказывает помощь во всех направлениях: идет восстановление, идет определенное вооружение. Сегодня сформированы корпуса, которые стали частью армии РФ. Работа, которая проводится на местах, воодушевляет людей», - резюмировал Карякин.
Ранее Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка», если они начнут контрнаступление.
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