11.06.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Искусственная любовь: как нейросети меняют и разрушают семейные отношения».»

Искусственный интеллект стремительно входит в повседневную жизнь россиян. Сегодня нейросети помогают работать, учиться, создавать контент и даже заменяют собеседников. Однако вместе с новыми возможностями появляются и новые вызовы. Психологи и семейные консультанты всё чаще говорят о случаях эмоциональной зависимости от виртуальных собеседников, конфликтов между супругами из-за общения с ИИ и снижении качества живого общения в семьях.

По данным международных исследований, миллионы пользователей регулярно взаимодействуют с чат-ботами не только для решения рабочих задач, но и для эмоциональной поддержки. Всё больше людей признаются, что обсуждают личные проблемы с нейросетями чаще, чем с близкими. Эксперты отмечают, что такая тенденция может приводить к отчуждению между супругами, снижению доверия и возникновению новых форм цифровой зависимости

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Можно ли считать эмоциональною привязанность к ИИ изменой?

Как часто искусственный интеллект становится причиной семейных конфликтов?

Почему люди все чаще обращаются за поддержкой к нейросетям?

Может ли человек ревновать своего партнера к ИИ?

Как сохранить доверие в отношениях в эпоху цифровых собеседников?

Какие риски для семьи несет развитие ИИ?

Участники пресс-конференции:

зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;

интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

