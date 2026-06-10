пресс-конференции
Анонс

Искусственная любовь: как нейросети меняют и разрушают семейные отношения

Информация

Начало конференции

12:00

11 июня 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

11.06.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Искусственная любовь: как нейросети меняют и разрушают семейные отношения».»

Искусственный интеллект стремительно входит в повседневную жизнь россиян. Сегодня нейросети помогают работать, учиться, создавать контент и даже заменяют собеседников. Однако вместе с новыми возможностями появляются и новые вызовы. Психологи и семейные консультанты всё чаще говорят о случаях эмоциональной зависимости от виртуальных собеседников, конфликтов между супругами из-за общения с ИИ и снижении качества живого общения в семьях.

По данным международных исследований, миллионы пользователей регулярно взаимодействуют с чат-ботами не только для решения рабочих задач, но и для эмоциональной поддержки. Всё больше людей признаются, что обсуждают личные проблемы с нейросетями чаще, чем с близкими. Эксперты отмечают, что такая тенденция может приводить к отчуждению между супругами, снижению доверия и возникновению новых форм цифровой зависимости

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Можно ли считать эмоциональною привязанность к ИИ изменой?
  • Как часто искусственный интеллект становится причиной семейных конфликтов?
  • Почему люди все чаще обращаются за поддержкой к нейросетям?
  • Может ли человек ревновать своего партнера к ИИ?
  • Как сохранить доверие в отношениях в эпоху цифровых собеседников?
  • Какие риски для семьи несет развитие ИИ?

Участники пресс-конференции:

  • зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;
  • интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
  • психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: ТАСС

партнеры

пресс-конференции