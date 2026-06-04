09.06.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мода на выпускной-2026: Тренды и советы, как собрать стильный образ»
По данным аналитиков fashion-рынка, весной 2026 года спрос на вечерние платья, костюмы и аксессуары для выпускных вырос более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Среди главных трендов сезона — минимализм, натуральные ткани, пастельные оттенки, яркие акцентные детали и индивидуальный подход к созданию образа. Все большую популярность набирают аренда нарядов, услуги стилистов и экологичный подход к выбору одежды.
Выпускной вечер остается одним из самых важных событий в жизни школьников и студентов. Подготовка к празднику начинается задолго до торжества, а выбор образа становится настоящим испытанием: следовать модным тенденциям или оставаться верным собственному стилю, как подобрать наряд под бюджет, какие аксессуары будут актуальны и как избежать распространенных ошибок.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какие тренды выпускной моды будут главными в 2026?
- Как собрать стильный образ при ограниченном бюджете?
- Насколько востребованы услуги стилистов перед выпускными?
- Что лучше выбрать: покупку или аренду наряда?
- Во сколько в среднем обойдется сбор образа на выпускной?
- Какие цвета наиболее популярны в 20026 году?
Участники пресс-конференции:
- дизайнер Игорь Гуляев;
- звездный стилист Александр Белов;
- модельер и дизайнер Джемал Махмудов;
- исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8