09.06.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мода на выпускной-2026: Тренды и советы, как собрать стильный образ»

По данным аналитиков fashion-рынка, весной 2026 года спрос на вечерние платья, костюмы и аксессуары для выпускных вырос более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Среди главных трендов сезона — минимализм, натуральные ткани, пастельные оттенки, яркие акцентные детали и индивидуальный подход к созданию образа. Все большую популярность набирают аренда нарядов, услуги стилистов и экологичный подход к выбору одежды.

Выпускной вечер остается одним из самых важных событий в жизни школьников и студентов. Подготовка к празднику начинается задолго до торжества, а выбор образа становится настоящим испытанием: следовать модным тенденциям или оставаться верным собственному стилю, как подобрать наряд под бюджет, какие аксессуары будут актуальны и как избежать распространенных ошибок.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие тренды выпускной моды будут главными в 2026?

Как собрать стильный образ при ограниченном бюджете?

Насколько востребованы услуги стилистов перед выпускными?

Что лучше выбрать: покупку или аренду наряда?

Во сколько в среднем обойдется сбор образа на выпускной?

Какие цвета наиболее популярны в 20026 году?

Участники пресс-конференции:

дизайнер Игорь Гуляев;

звездный стилист Александр Белов;

модельер и дизайнер Джемал Махмудов;

исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



