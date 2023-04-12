«Вычистить тылы!»: Генерал Липовой предрек учащение терактов с началом наступления ВСУ

Когда активизируется «пятая колонна», то в тылу будет «жарко», как и на фронте с началом наступления ВСУ, отметил в эфире НСН Сергей Липовой. 

Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наступление, в России произойдет учащение диверсий и терактов, заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН. По его словам, необходимо «вычистить тылы», чтобы чувствовать себя спокойно.

«Диверсии не исключены, и как только начнутся шевеления со стороны украинского режима по поводу «контрнаступления», у нас здесь активизируется засланная «пятая колонна». И будет жарко одновременно и на фронте, и в тылу. И пока мы не вычистим тылы, мы не будем себя чувствовать спокойно», - сказал Липовой.

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Он отметил, что с 24 февраля прошлого года на территорию России переместилось порядка пяти миллионов беженцев. Липовой выразил уверенность, что среди них есть «засланные казачки».

«Начиная с 24 февраля 2022 года на территорию России переместилось около пяти миллионов беженцев. Уверен, что среди них есть «засланные казачки», которые пришли сюда неслучайно. К лету прошлого года в приграничных регионах в разы участились случаи поджогов, подрывов, нападений, диверсий на нефтебазах. И все это делали не беженцы, а засланные террористы. Работы у наших спецслужб много, и они работают… Чем дальше, тем больше мы будем возвращаться к опыту Великой Отечественной войны, когда наше население с органами НКВД разоблачало тысячи засланных агентов. Без помощи общества спецслужбы его не обезопасят. Мы видим, что россияне начинают проявлять бдительность, звонят по телефонам доверия спецслужб», - резюмировал Липовой.

Ранее председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают потенциалом, чтобы нанести удар по направлению между Запорожской областью и ДНР, а также отсечь сухопутный коридор в Крым.

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ФОТО: РИА Новости
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