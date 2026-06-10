16.06.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Деньги исчезают в конвертах: Почему бизнес уходит в серую зону»

В мае 2026 года объём наличных денег в обращении в России достиг 19 триллионов рублей. Это на 14,9% больше, чем в мае прошлого года. Люди снимают и держат при себе купюры — даже те, кто последние годы платил только телефоном или картой.

На фоне роста издержек бизнеса и усиления налоговой нагрузки эксперты все чаще говорят о расширении теневого сектора экономики. По данным Росстата, в 2024 году число занятых в неформальном секторе достигло 15,2 млн человек, или 20,5% всех работающих россиян, что стало максимальным показателем за последние годы. В третьем квартале 2024 года этот показатель вырос до 15,8 млн человек (21,3% занятых).

По оценкам экспертов, сегодня от 8 до 15 млн россиян могут полностью или частично получать зарплату «в конвертах» либо работать без официального оформления. Только за 2025 год государству удалось легализовать почти 1 млн работников, а в первом квартале 2026 года из теневого сектора были выведены еще около 220 тысяч человек

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему работодатели прибегают к неофициальным схемам оплаты труда?

Какие отрасли наиболее подвержены уходу в тень?

Чем опасны зарплаты в конвертах?

Насколько эффективно государство выявляет теневые выплаты?

Какие меры помогут вывести зарплаты из «серой» зоны?

Участники пресс-конференции:

зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян;

директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



