Генерал Липовой раскрыл план «Б» для ВСУ с участием НАТО

«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия. Но Англия, как и Америка, обычно прямо в конфликты не вмешивается. Значит, это будет делаться руками их союзников: переоденутся, посадят на танки, посылать в бой, сажать на системы ПВО, ПТУРы, и потом выдавать за украинских военнослужащих. Потом наши при освобождении укрепрайонов находят обезглавленные, обезображенные трупы… Это делается, чтобы скрыть присутствие наемников на поле боя. Это делается, чтобы скрыть истинные потери НАТО на территории Украины», - сказал Липовой.

Ранее Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка», если они начнут контрнаступление.

