01.06.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цифровая угроза здоровью: Как женскому сообществу бороться за подрастающее поколение?»

С распространением цифровых технологий и ростом популярности маркетплейсов онлайн-торговля стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако вместе с этим появились новые вызовы: увеличение случаев бесконтрольной продажи товаров с возрастными ограничениями — алкоголя, табачной и никотиносодержащей продукции. Эти товары активно и зачастую агрессивно продвигаются с помощью цифровых инструментов, становясь легко доступными даже для несовершеннолетних.

Подобные тенденции несут серьёзные риски для здоровья подрастающего поколения, в первую очередь — для репродуктивного здоровья девушек и молодых женщин, физического развития детей и подростков, а также угрожают демографическому будущему страны. Родительские и женские организации выражают обеспокоенность и выступают за законодательное ужесточение дистанционной продажи вредных продуктов, призывая государство ввести чёткие и действенные ограничения.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как бесконтрольная дистанционная продажа товаров влияет на демографическую безопасность, репродуктивное здоровье и психологическую устойчивость подрастающего поколения?

Какие законодательные механизмы и меры цифровой верификации сегодня необходимы?

Какова роль женских и родительских общественных объединений в разработке национальных стандартов цифровой безопасности?

Как помочь современным родителям в цифровом контроле своих детей?

Участники пресс-конференции:

Гусев Дмитрий Геннадьевич , Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю;

, актриса театра и кино, кинорежиссер, театральный педагог Руководитель экспертного аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Волынец Ирина Владимировна , Председатель Национального родительского комитета, лидер волонтёрского сообщества детской безопасности «Заступник»;

, Учредитель Региональной общественной организации Сообщество женщин за духовно-нравственные ценности «Созидай» Санатовская Лариса Анатольевна , Исполнительный директор НРА, член Совета по дополнительному образованию детей при Центральном Совете Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, член Президиума Центрального Совета ВОО «Союз отцов», Почётный работник сферы образования Российской Федерации;

, Председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Аверкиева Екатерина Владимировна , президент АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи», член Координационного совета Национальной родительской ассоциации;

, клинический психолог, блогер; Емяшева Александра Григорьевна , автор телеграм-канала «Будни студентки МГУ»;

, Сопредседатель правления Национального антинаркотического союза; Шкурко Алёна Олеговна, Президент Самарского регионального общественного движения Содействия развитию семьи, материнства и детства «Быть Мамой»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

