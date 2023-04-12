Генерал Липовой заявил о выгоде для России отсрочки наступления ВСУ

«Любая отсрочка наступления ВСУ играет нам на пользу. По сводкам нашего Генштаба мы видим, что ежесуточно у ВСУ гибнут от 500 до 700 бойцов, выводится из строя большое количество техники. То есть темпы перемалывания, набранные нашими войсками еще с прошлой осени, только нарастают. И нам это затишье выгодно, чтобы потрепать оставшиеся силы ВСУ. На Артемовском направлении они бросают в бой уже резервы, и срок их пребывания там исчисляется уже не сутками, а часами. Для нас это выгодно. Чем больше мы будем перемалывать врага, находясь в обороне, тем проще нам потом будет наступать», - сказал Липовой.

Ранее председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают потенциалом, чтобы нанести удар по направлению между Запорожской областью и ДНР, а также отсечь сухопутный коридор в Крым.

