Генерал Липовой заявил о выгоде для России отсрочки наступления ВСУ

Чем больше Россия будет «перемалывать» ВСУ, находясь в обороне, тем проще ВС РФ потом будет наступать, отметил в эфире НСН Сергей Липовой. 

России выгодна любая отсрочка наступления ВСУ, заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН. По его словам, пока идет затишье, российские войска «потрепают» оставшиеся силы Украины.

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«Любая отсрочка наступления ВСУ играет нам на пользу. По сводкам нашего Генштаба мы видим, что ежесуточно у ВСУ гибнут от 500 до 700 бойцов, выводится из строя большое количество техники. То есть темпы перемалывания, набранные нашими войсками еще с прошлой осени, только нарастают. И нам это затишье выгодно, чтобы потрепать оставшиеся силы ВСУ. На Артемовском направлении они бросают в бой уже резервы, и срок их пребывания там исчисляется уже не сутками, а часами. Для нас это выгодно. Чем больше мы будем перемалывать врага, находясь в обороне, тем проще нам потом будет наступать», - сказал Липовой.

Ранее председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают потенциалом, чтобы нанести удар по направлению между Запорожской областью и ДНР, а также отсечь сухопутный коридор в Крым.

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