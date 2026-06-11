18.06.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рынок недвижимости в России. Почему падает спрос и дешевеет аренда»

На российском рынке недвижимости фиксируется серьезное падение спроса на первичном рынке от 25% до 40%. Эксперты отмечают изменение потребительского поведения, которое привело к одновременному падению показателей как в сегменте купли-продажи первичного жилья, так и в сфере долгосрочной аренды.

В крупнейших мегаполисах страны за год было продано около 287 тысяч квартир по договорам долевого участия — это на 25% меньше показателей предыдущего года. Если смотреть на статистику в масштабах всей страны, объемы продаж просели почти на 39% до 458 тысяч лотов.Спрос на новостройки в столичном регионе за месяц снизился на 9%, а за год падение составило 26%, в сегменте новостроек комфорт-класса Новой Москвы реализация жилья сократилась на 40%. Самое выраженное сокращение объема сделок с новостройками фиксируется в Волгограде – 49%. Параллельно корректировку переживает и сектор долгосрочной аренды. По данным экспертов, с начала года объем доступного арендного жилья вырос на 25%, тогда как спрос сократился на 12% относительно аналогичных периодов прошлых лет. Это привело к ускорению падения цен: Главной причиной дисбаланса стал массовый выход на рынок готовых квартир, купленных ранее по льготным программам, на фоне снижения покупательской активности.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему в России резко упал спрос на жилье?

Каковы основные причины снижения спроса на первичный рынок недвижимости в России?

Какова ситуация с рынком аренды недвижимости?

В каких регионах сильнее всего упал спрос на недвижимость?

Какую роль в падении спроса сыграла ключевая ставка?

Влияет ли сезонность на текущее затишье на рынке?

Начнут ли падать цены на квадратный метр?

Кто сейчас чаще покупает жилье: инвесторы или семьи?

Участники пресс-конференции:



зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ;

; основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;

Приглашена:

вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



