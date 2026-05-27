04.06.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексея Короткова на тему: «Летний сезон: как Росгвардия обеспечивает охрану детских лагерей и частного имущества»

Летний сезон — традиционное время отпусков и школьных каникул. Пока жители Подмосковья планируют загородные поездки, а дети готовятся к заездам в оздоровительные лагеря, вопросы защиты имущества граждан и обеспечения безопасности объектов детского отдыха становятся особенно актуальными.

Офицер Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области расскажет о комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности детских оздоровительных лагерей и имущественной защищенности в летний период.



В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Сколько детских оздоровительных лагерей на территории Московской области находятся под охраной Росгвардии и каковы результаты предсезонных проверок систем безопасности?

Какие обязательные элементы антитеррористической защищенности должны быть в каждом лагере?

Как родителю проверить, находится ли выбранный лагерь под официальной охраной Росгвардии и прошел ли он все необходимые проверки ведомства?

Какова статистика по незаконным проникновениям в жилые помещения и сколько краж пресечено сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии из квартир и загородных домов с начала 2026 года?

Сколько стоит обезопасить свое жилье и как много человек пользуется этими услугами в Московской области?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

