Генерал назвал утечку документов Пентагона спланированной акцией

«Вполне возможно, что это спланированная акция, чтобы попытаться ввести в заблуждение российское командование. И вполне возможно, что из всего объема попавшей в СМИ информации достоверной может быть какая-то часть, а остальное – фейки. Это может быть операция по дезинформации, смотрят, как Россия на это среагирует. Там специально заложены данные, сколько денег США выделили Украине, сколько еще средств планируют поставить в ближайшее время. Все эти данные нашей разведке известны, разве что она проверила их», - сказал Липовой.

В свою очередь член Совета высшего офицерского состава «Офицеров России», генерал-майор Хуршед Нуманов в пресс-центре НСН отметил, что утечка могла быть допущена специально, чтобы проверить, насколько российское руководство обладает какими-либо сведениями.

Ранее в Сеть попали секретные данные Пентагона о состоянии украинской армии, планах США и стран НАТО по укреплению ВСУ, поставках оружия Киеву.

