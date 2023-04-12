Генерал назвал утечку документов Пентагона спланированной акцией
США хотят ввести в заблуждение российское командование, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Утечка документов Пентагона могла быть спланированной акцией, заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН. По его словам, из всего объема попавшей в СМИ информации достоверной может быть лишь часть.
«Вполне возможно, что это спланированная акция, чтобы попытаться ввести в заблуждение российское командование. И вполне возможно, что из всего объема попавшей в СМИ информации достоверной может быть какая-то часть, а остальное – фейки. Это может быть операция по дезинформации, смотрят, как Россия на это среагирует. Там специально заложены данные, сколько денег США выделили Украине, сколько еще средств планируют поставить в ближайшее время. Все эти данные нашей разведке известны, разве что она проверила их», - сказал Липовой.
В свою очередь член Совета высшего офицерского состава «Офицеров России», генерал-майор Хуршед Нуманов в пресс-центре НСН отметил, что утечка могла быть допущена специально, чтобы проверить, насколько российское руководство обладает какими-либо сведениями.
Ранее в Сеть попали секретные данные Пентагона о состоянии украинской армии, планах США и стран НАТО по укреплению ВСУ, поставках оружия Киеву.
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