9.06.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мамы выходного дня. Как меняется роль матери и отца в современном мире»

В России набирает обороты новый тренд — «мама выходного дня», когда женщины добровольно отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь периодически их навещают. Всё чаще матери подписывают мировые соглашения, отказываясь от долгих судов за право опеки.

Сторонницы такого подхода уверены, что папа такой же родитель, как и мама, и способен полноценно воспитывать ребёнка. К тому же мужчины зачастую больше зарабатывают, а дети нередко сами не против жить с отцом при нормальных семейных отношениях. Сама женщина получает возможность заниматься карьерой, ухаживать за собой и выстраивать собственную жизнь, что для многих становится решающим аргументом.

По данным социологических опросов, около 40–45% семей отмечают, что основную нагрузку по уходу за детьми по-прежнему несут женщины, при этом примерно половина отцов участвуют в воспитании преимущественно в выходные дни. Лишь 10–15% семей демонстрируют равномерное распределение родительских обязанностей. В крупных городах до 30–35% матерей с маленькими детьми совмещают активную карьеру с ограниченным участием в ежедневном воспитании, делая акцент на совместное время с ребёнком в выходные. Доля отцов, которые ежедневно вовлечены в уход за детьми, пока остаётся ниже 20%, хотя постепенно растёт.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему появился тренд «мамы выходного дня»?

Как часто сегодня дети остаются с отцом после развода?

Роль отца и баланс ответственности родителей в современной семье?

Как это влияет на отношения внутри семьи?

Почему все чаще женщины выбирают карьеру?

Как распределяются обязанности между родителями сегодня?

Какова ситуация с долгами по алиментам?

Участники пресс-конференции:

Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая;

Иерей Валерий Сосковец;

Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба;

Основатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов", автор проекта "Материнский паспорт", один из авторов общественной инициативы по учреждению Дня отца в России Юрий Соленов;

Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

