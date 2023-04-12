«Как грибы растут»: Герой России объяснил, как ВСУ «набрали» 400 тысяч бойцов для наступления
Говорить о монолитной силе тех подразделений, которые сейчас готовятся к наступлению, можно с большой натяжкой, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Украина не могла набрать 400 тысяч бойцов для контрнаступления, эту цифру нужно делить на два, заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН. По его словам, в войска входит «разношерстная публика», которая в любой момент готова сложить оружие.
«Это все берется из СМИ, а, следовательно, нужно делить эти цифры на два. Состав этих войск – это солянка: что-то из подготовленных на Западе, что-то из теробороны, что-то из народного ополчения, что-то – из тех, кто вышел в тапочках за сигаретами и был отправлен на сборный пункт. Говорить о монолитной силе тех подразделений, которые сейчас якобы находятся в резерве и готовятся к наступлению, можно с большой натяжкой. Это разношерстная публика, которая в любой момент готова сложить оружие и разбежаться – такое у меня впечатление… Цифры разные идут: 200 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч… Это вбросы, чтобы нам пощекотать нервы. Откуда они их берут? Растут как грибы? Даже если они набрали подростков и стариков – участников Куликовской битвы – они столько не соберут», - сказал Липовой.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Украина подготовила для контрнаступления порядка 200-400 тысяч человек. По его словам, недооценивать такую численность личного состава нельзя.
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