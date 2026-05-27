3.06.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная благотворительному семейному фестивалю «Музыка жизни».

В честь Международного Дня защиты детей 7 июня на площадке у Останкинской телебашни пройдет благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни». Организатором праздника для москвичей и гостей города выступает НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни», которому исполняется 10 лет, и Останкинская телебашня. Вход для посетителей бесплатный по регистрации. Любителей музыки ждет грандиозное выступление известных и любимых всеми исполнителей и групп – на сцену выйдут Диана Арбенина. Ночные Снайперы, Вадим Самойлов/Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов /Анимация, Капитан Макс, SADLESS, Дела Поважнее, CASUAL.

В ходе пресс-конференции участники расскажут подробности предстоящего фестиваля «Музыка жизни», о том какие активности, кроме выступлений артистов, ждут гостей. О работе благотворительного фонда и помощи детям.

Участники пресс-конференции:

Генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга», программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков ;

; Директор Останкинской телебашни Дмитрий Назаров;

Директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова;

Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



