02.06.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От санкций к цифровым технологиям. Как изменился рынок стоматологии в РФ»

За последние четыре года российская стоматология оказалась в эпицентре изменений традиционного технологического уклада. После сокращения поставок традиционных в РФ европейских материалов и оборудования, многие российские клиники, производители и разработчики были вынуждены искать альтернативы по всему миру.

Сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовлении циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. Российские клиники используют цифровые технологии для хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии.

При этом отрасль продолжает сталкиваться с рядом проблем: зависимостью от импортных компонентов стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. По данным аналитиков, в 2025 году рынок стоматологических услуг в России вырос на 18% и достиг 630 млрд рублей, а инвестиции в стоматологический бизнес превысили 10,8 млрд рублей. По оценкам экспертов, доля полностью отечественных стоматологических материалов пока остается относительно невысокой — около 14%, хотя по ряду направлений российские разработки уже способны конкурировать с зарубежными аналогами.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько успешным оказалось замещение традиционного европейского оборудования в российской стоматологии?

Как цифра помогла обойти санкции?

Какие цифровые технологии уже применяются в клиниках РФ?

Какие новые технологии появятся в стоматологии завтра?

Есть ли дефицит нового стоматологического оборудования в России?

Хватает ли в России квалифицированных специалистов?

Когда отечественная продукция сможет заменить зарубежные материалы и оборудование?

Участники пресс-конференции:

зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ;

; врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами ;

; медицинский директор Научно-Производственного Комплекса "АРТ Стомус ", к.м.н. врач стоматолог Елизавета Черновол;

