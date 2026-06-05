11.06.2026 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Перегревы, отравления, укусы насекомых. Чего опасаться россиянам на летнем отдыхе?»

Лето традиционно считается временем отпусков, пикников, походов и поездок за город. Однако вместе с долгожданным отдыхом на природе возрастают и риски для здоровья и безопасности. Ежегодно в теплый сезон фиксируются тысячи обращений за медицинской помощью из-за укусов насекомых, солнечных ожогов, тепловых ударов и пищевых отравлений.

По данным Роспотребнадзора, только за весенне-летний период за медицинской помощью после укусов клещей обращаются сотни тысяч россиян. Врачи также отмечают рост числа случаев тепловых ударов во время аномально жаркой погоды.

Помимо этого, купание в природных водоёмах может таить в себе риски для здоровья. В воде могут обитать бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, вирусы, включая гепатит А и различные паразиты. Попадание воды в рот или нос может вызвать кишечные инфекции, а мелкие ранки на коже — грибковые и бактериальные воспаления.

Какие основные угрозы для здоровья существуют летом на природе?

Как защититься от клещей и других насекомых?

Какими инфекциями можно заразиться в лесу или водоеме?

Чем опасен солнечный удар для человека?

Что обязательно должно быть в аптечке для отдыха на природе?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

