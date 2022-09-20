21.09.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Авто на вес золота. Продолжится ли подорожание автомобилей в России?»

В августе авторынок России продолжил скрипучее восстановление. По сообщениям СМИ худшим месяцем остается май 2022-го, когда было зарегистрировано 27 тысяч новых автомобилей, летом месячные продажи перевалили за 30 тысяч, а к концу августа составили 42,5 тысячи. АвтоВАЗ поднял цены на некоторые комплектации автомобилей семейства Lada Granta. Машины стали дороже на 8–16 тысяч рублей (или на 1–2%). Внедорожник Lada Niva Legend подорожал на 2 тыс. рублей (+0,2%).

Цены на ряд популярных автомобильных запчастей в России взлетели в полтора раза — на 45-65 процентов в зависимости от товара. Наибольший рост цен зафиксирован на автомобильные колодки — они подорожали сразу на 65 процентов. К примеру, настолько поднялась стоимость колодок для Hyundai Solaris и Kia Rio. Цены на подержанные автомобили также стали расти. С начала 2022 года подержанные автомобили в возрасте до 5 лет подорожали в среднем на 28% до 2,47 млн рублей. Машины в этом возрастном диапазоне стали дороже, чем в других, при этом сильнее всего выросли в цене внедорожники и кроссоверы.

Участники пресс-конференции:

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза;

вице-президент Национального автомобильного союза; Роман Тимашов , директор по сервису Автодом Алтуфьево;

, директор по сервису Автодом Алтуфьево; Илья Ушаев, автоэксперт.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему начали резко дорожать автозапчасти?

Как происходит импортозамещение автомобилей сегодня?

Сколько сегодня в среднем стоит новый автомобиль в России?

Какие марки авто на рынке наиболее доступны?

Какова ситуация на вторичном авто рынке?

Какие авто новинки ожидают Россию в ближайшее время?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



