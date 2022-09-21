«Дороже в два раза»: Дилеры фиксируют проблемы с премиальными автозапчастями

Дилеры используют обходные пути для получения запчастей в условиях санкций, что влияет на стоимость компонентов, заявил директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов в пресс-центре НСН.

«На протяжении последних 20 лет дилеры на 100% зависели от импортеров – не только по поставкам запчастей, но и по поставкам расходных материалов, шин, масел. Теперь в корне поменялась ситуация. Какие-то представительства остались на рынке – китайские корейские, а европейские и японские если и влияют на рынок, то негативно. Дилеры вынуждены пользоваться иными путями получения запчастей. При насыщении отдельных позиций цена приемлемая, но при дефиците видно, что определенные компоненты в два раза дороже», - отметил Тимашов.

При этом по некоторым компонентам цена выросла не так сильно, наибольший рост показали премиальные кузовные запчасти.

«По премиальным брендам средний рост стоимости запчастей - например, кузовных – это +50. По расходным материалам, которые в достаточном количестве на рынке, там закупочная стоимость выросла где-то минимум на 10%, а где-то – кратно, например, свечи зажигания»», - добавил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что авторынок России по-прежнему переживает трудные времена, на рынке в достаточном количестве остались только поддержанные авто и китайские модели.

