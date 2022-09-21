«Лобовое стекло за миллион»: Как параллельный импорт изменил рынок автозапчастей
Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал, какие запчасти нельзя завезти в страну посредством новой на рынке схемы.
Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов в пресс-центре НСН назвал основные проблемы рынка автозапчастей в условиях санкций.
«С расходными материалами вопрос удалось решить достаточно оперативно, используются неоригинальные запчасти высокого уровня. С кузовными запчастями есть проблемы, их менее интересно возить, их нельзя возить «в кармане». Те, вещи, которые могли стать мемами – лобовые стекла по полмиллиона и даже по миллиону. И люди пользовались таким предложением, были вынуждены покупать», - рассказал Тимашов.
По словам эксперта, с точки зрения параллельного импорта есть проблемы с доставкой ряда компонентов.
«По параллельному импорту невозможно ввести запчасти с уникальным ВИН, потому что это влечет за собой санкции - электронные компоненты, ключ, какой-то из блоков, блок двигателя», - добавил он.
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