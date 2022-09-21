«Красивая картинка»: В автомобильном союзе заявили о спорном качестве китайских машин

Ян Хайцеэр заявил, что не было проведено объективных независимых тестов этих автомобилей. 

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил, что говорить о качестве китайских автомобилей пока рано.

«Пустующие ниши пытается заполнить китайский автопром, но мы еще не знаем, какой он по качеству. Мы видим красивую картинку внешнюю, мы не видим внутренности, никто эти внутренности не описал, мы не видим объективных тестов независимых. Сегодня не хватает корейских доступных автомобилей, бюджетного сегмента», - отметил он.

В России дефицит автомобилей оценивается в два миллиона, при этом уже не хватает и оригинальных запчастей, заявил ранее автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайАвтомобили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры