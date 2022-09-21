«Красивая картинка»: В автомобильном союзе заявили о спорном качестве китайских машин

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил, что говорить о качестве китайских автомобилей пока рано.

«Пустующие ниши пытается заполнить китайский автопром, но мы еще не знаем, какой он по качеству. Мы видим красивую картинку внешнюю, мы не видим внутренности, никто эти внутренности не описал, мы не видим объективных тестов независимых. Сегодня не хватает корейских доступных автомобилей, бюджетного сегмента», - отметил он.

В России дефицит автомобилей оценивается в два миллиона, при этом уже не хватает и оригинальных запчастей, заявил ранее автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.

