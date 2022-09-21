«Понизить таможенные пошлины»: Автодилеры ожидают поддержки от государства

Авторынок может развиваться только при смене схемы работы, заявил автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.

«Люди как ездили на машинах, так и будут ездить. Автомобиль для гражданина России – это неотъемлемая часть его жизни. Те, у кого есть дети, предпочитают именно машину, а не каршеринг и такси. От машины никто не отказывается даже в деревнях. Вторичный рынок будет жить, первичный рынок тоже останется в каком-то виде. Идеальная картина, когда дилер может отправить средства на завод в Китай или в другую страну напрямую, настроить логистику. Было бы здорово налоговые, таможенные пошлины на время понизить. Нужна поддержка государства дилерам, другого выхода нет», - отметил он.

По его словам, это позволит гражданам получать машины по адекватным ценам.

Этой зимой с шинами проблем не будет, несмотря на все санкции и ограничения на рынке, заявил ранее директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов в пресс-центре НСН.

