«Дикая наценка»: В России не хватает до двух миллионов автомобилей
Илья Ушаев отметил, что дефицит наблюдается и в премиальном сегменте автозапчастей, которые подорожали на 30-40%.
В России дефицит автомобилей оценивается в два миллиона, при этом уже не хватает и оригинальных запчастей, заявил автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.
«Нехватка есть, по статистике, в России не хватает до 2 миллионов автомобилей. Из них, если говорить про новые автомобили - где-то 75%, а может быть и больше – не хватает автомобилей эконом-класса - А, B, С, D. Раньше это были японские и немецкие автомобили, которые раньше были в наличии по адекватным ценам», - отметил он.
По словам Ушаева, крупные компании очень мало привозят оригинальных запчастей, а наценка на них делается «дикая».
«Оригинальных запчастей очень мало привозят. Коллега из BMW недавно говорил: что в месяц они привозили несколько контейнеров оригинальных запчастей. Потом несколько месяцев не привозили ничего. Сейчас хотя бы что-то привозя, связано это отчасти с параллельным импортом. Схема работает, но наценка в таком случае дикая для конечного покупателя, который покупает их на несколько сотен процентов дороже. Когда от завода-изготовителя детали шли бы напрямую дилеру, без посредников, было идеально, но сейчас это не работает», - добавил он.
По его личному наблюдению, запчасти для премиальных автомобилей подорожали на 30-40%.
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