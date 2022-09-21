«Дикая наценка»: В России не хватает до двух миллионов автомобилей

В России дефицит автомобилей оценивается в два миллиона, при этом уже не хватает и оригинальных запчастей, заявил автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.

«Нехватка есть, по статистике, в России не хватает до 2 миллионов автомобилей. Из них, если говорить про новые автомобили - где-то 75%, а может быть и больше – не хватает автомобилей эконом-класса - А, B, С, D. Раньше это были японские и немецкие автомобили, которые раньше были в наличии по адекватным ценам», - отметил он.

По словам Ушаева, крупные компании очень мало привозят оригинальных запчастей, а наценка на них делается «дикая».

«Оригинальных запчастей очень мало привозят. Коллега из BMW недавно говорил: что в месяц они привозили несколько контейнеров оригинальных запчастей. Потом несколько месяцев не привозили ничего. Сейчас хотя бы что-то привозя, связано это отчасти с параллельным импортом. Схема работает, но наценка в таком случае дикая для конечного покупателя, который покупает их на несколько сотен процентов дороже. Когда от завода-изготовителя детали шли бы напрямую дилеру, без посредников, было идеально, но сейчас это не работает», - добавил он.

По его личному наблюдению, запчасти для премиальных автомобилей подорожали на 30-40%.

