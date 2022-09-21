«Кошмарные детали»: Россиян предупредили о небезопасных подделках на рынке автозапчастей
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что контрафакта на рынке очень много, такие детали быстро приходят в негодность, что влияет на безопасность.
На российском авторынке появляется все больше поддельных китайских запчастей, которые нельзя считать безопасными, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
«Цены обратно не вернутся, лазейки по запчастям еще остались, удорожание от 25 до 35%. Когда мы сегодня открываем поисковики по продаже запчастей, первые страницы наводняет контрафакт. Раньше такого количество не было, меня пугает такая тенденция. Я подразумеваю тот контрафакт, который на 100% является подделкой, это происходит в Китае, у нас тоже делается, в красивой коробочке лежат кошмарные детали. Они попадают на дилерские склады, мгновенно приходят в негодность, это влияет на безопасность автомобиля», - отметил он.
В России дефицит автомобилей оценивается в два миллиона, при этом уже не хватает и оригинальных запчастей, заявил ранее автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.
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