В Национальном автомобильном союзе заявили о запредельных ценах на «Ладу»
Ян Хайцеэр отметил, что завышенные цены не привлекают покупателей, учитывая что китайские автопром немного понизил цены.
Цены на автомобили отечественных производителей сильно взлетели, «нормальной» остается только стоимость китайских и корейских моделей, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
«У нас осталось только несколько отечественных производителей – УАЗ, КаМАЗ и ВАЗ. Цены бесконечно велики, они начинают нам казаться запредельными, когда базовую стоимость УАЗа нам объявляют 1,5 миллиона. Или мы видим незабвенную «Ладу» с рекомендованной и реальной ценой, и за ней тоже пока нет очереди. Цены на импортные автомобили, соответственно, тоже выросли – в первую очередь, на европейские. Ближе к правде цена корейских авто, хотя они тоже не низкие. Китайский автопром немного опустил цены, потому что они были завышены», - отметил он.
Ранее Хайцеэр заявил, что авторынок России по-прежнему переживает трудные времена, на рынке в достаточном количестве остались только поддержанные авто и китайские модели.
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