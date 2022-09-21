В Национальном автомобильном союзе заявили о запредельных ценах на «Ладу»

Цены на автомобили отечественных производителей сильно взлетели, «нормальной» остается только стоимость китайских и корейских моделей, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.

«У нас осталось только несколько отечественных производителей – УАЗ, КаМАЗ и ВАЗ. Цены бесконечно велики, они начинают нам казаться запредельными, когда базовую стоимость УАЗа нам объявляют 1,5 миллиона. Или мы видим незабвенную «Ладу» с рекомендованной и реальной ценой, и за ней тоже пока нет очереди. Цены на импортные автомобили, соответственно, тоже выросли – в первую очередь, на европейские. Ближе к правде цена корейских авто, хотя они тоже не низкие. Китайский автопром немного опустил цены, потому что они были завышены», - отметил он.

Ранее Хайцеэр заявил, что авторынок России по-прежнему переживает трудные времена, на рынке в достаточном количестве остались только поддержанные авто и китайские модели.

