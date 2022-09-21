Без такси и люкса: Авторынку России предрекли туманные перспективы
Ян Хайцеэр отметил, что свободную нишу спешат занять только китайские производители машин.
Авторынок России по-прежнему переживает трудные времена, на рынке в достаточном количестве остались только поддержанные авто и китайские модели, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
«Рынком то, что сейчас происходит, назвать нельзя, мы откатились далеко и надолго назад. Автомобильная промышленность, к сожалению, упала, перспективы еще туманные. Мы сегодня пытаемся продавать поддержанные автомобили, что и называем авторынком, продаем некоторое количество новых автомобилей, оставшихся на складах, которые нам передают представительства. Также частично заработал параллельный импорт», - отметил он.
По его словам, свободную нишу активно занимают китайские компании, также представлены на рынке и корейские машины.
«Автомобилей не так много, но и спрос на них не самый большой. Рынок изменился, свободную нишу занимают китайские производители, остались корейские производители в каком-то виде, недостаточном. Возник дефицит в такси, каршеринге, премиальных автомобилей, нормализации процесса не вижу», - добавил эксперт.
В августе авторынок России продолжил скрипучее восстановление. По сообщениям СМИ худшим месяцем остается май 2022 года, когда было зарегистрировано 27 тысяч новых автомобилей, летом месячные продажи перевалили за 30 тысяч, а к концу августа составили 42,5 тысячи. АвтоВАЗ поднял цены на некоторые комплектации автомобилей семейства Lada Granta. Машины стали дороже на 8–16 тысяч рублей (или на 1–2%). Внедорожник Lada Niva Legend подорожал на 2 тыс. рублей (+0,2%).
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