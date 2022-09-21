«Спекулятивная стоимость»: В России ожидается серьезный дефицит автозапчастей
Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал, что в прошлом году было импортировано автомобильных компонентов на 60 миллиардов долларов, в этом году – на 16 миллиардов.
На российском рынке будет сохраняться серьезный дефицит запчастей, несмотря на параллельный импорт, заявил директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов в пресс-центре НСН.
«Параллельный импорт запчастей есть, но говорить об устойчивости и ритмичности каналов поставок пока рано. Те поставки, которые уже сейчас получаем и которые приходят в срок, это скорее исключение из правил. Дефицита, как в начале лета, уже нет, рынок сам себя корректирует. Но есть информация об импорте автомобильных компонентов за 2021 год – это чуть меньше $60 млрд, а в этом году она около $16 млрд. Очевидно, что дефицит запчастей будет, а значит, стоимость запчастей будет завышенная, я бы сказал, спекулятивная», - рассказал он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что авторынок России по-прежнему переживает трудные времена, на рынке в достаточном количестве остались только поддержанные авто и китайские модели.
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