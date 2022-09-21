«Прошлогодние запасы»: В преддверии зимы дефицита шин на рынке не ожидается

Этой зимой с шинами проблем не будет, несмотря на все санкции и ограничения на рынке, заявил директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов в пресс-центре НСН.

«Новых автомобилей мы продали немного, поэтому спрос на зимние шины будет не фантастическим. У нас достаточное количество, чтобы удовлетворить текущий спрос из наличия. Речь идет о запасах, прошлогодних шинах. Абсолютно точно никаких проблем нет с китайскими шинами, лично использовал – качество очень хорошее, цена адекватная. Если мы говорим о премиальном сегменте, то это только параллельный импорт, цена очень большая», - рассказал Тимашов.

В России дефицит автомобилей оценивается в два миллиона, при этом уже не хватает и оригинальных запчастей, заявил ранее автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.

