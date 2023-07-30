Зеленскому придется выбирать? Украине обещают внутренние проблемы после провала контрнаступления

В пятницу, 28 июля, президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта. По словам Путина, нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта на Украине, но Киев придерживается непримиримой позиции по переговорам. Он отметил, что даже сегодня, находясь в непростой ситуации, украинцы отвергают любую возможность диалога.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН отмечал, что договориться с Киевом о передаче России около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения было бы невозможно, так как украинские власти никогда просто так не отдадут свои территории. Однако, указал депутат, они могут пойти на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей.

«Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю. Они не будут легитимизировать то, что мы сумеем завоевать. В лучшем случае они пойдут на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей», - сказал депутат.