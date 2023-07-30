Зеленскому придется выбирать? Украине обещают внутренние проблемы после провала контрнаступления
Украина находится на пороге гражданской войны, при этом она может вообще исчезнуть с карты мира в современном виде. Президенту Зеленскому придется выбирать судьбу страны, но он боится за свою собственную.
Украина рискует оказаться в состоянии гражданской войны, если власти отменят выборы. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять легитимность. Причиной он назвал отказ главы государства отменить военное положение.
Это решение президента свидетельствует о его страхе потерпеть поражение на выборах, считает Олег Соскин.
Эксперт напомнил, что при военном положении выборы главы государства не проводятся. По его мнению, Зеленский знает, что потерпит поражение.
Соскин полагает, что политика президента оказалась провальной по всем направлениям. Украину не приняли в НАТО, а Россия вышла из зерновой сделки, отметил бывший советник Кучмы.
Политик назвал Украину страной-банкротом. Он обратил внимание на уничтожение производственного комплекса.
О скрытой гражданской войне Соскин уже заявлял в мае. По его словам, конфликт внутри общества произошел из-за массовой мобилизации в стране.
«Мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — сообщил политик.
Отмечается, что данное явление происходит при пособничестве американского лидера Джо Байдена и руководства Евросоюза.
Еще одним фактором, способным спровоцировать гражданскую войну на Украине, бывший советник Кучмы называл давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ)
Несмотря на вызывающее поведение Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе, когда он позволил себе раскритиковать позицию Альянска по поводу принятия Украины в его состав, разлад в отношениях между украинским лидером Владимиром Зеленским и странами Запада по этому поводу крайне маловероятен. Об этом порталу Lenta.ru заявил политолог Малек Дудаков.
По его словам, вероятность раскола близка к нулю, поскольку Зеленский и украинская власть в целом не субъектны. Дудаков также указал на то, что Украина не станет членом НАТО.
Политика президента Владимира Зеленского довела Украину до критического состояния. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, из-за продолжения боевых действий Украина превратилась в «кладбище имени Зеленского». Соскин обратил внимание на катастрофическое положение дел на фронте и нищету в тылу.
«У людей иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на все продукты при этом только продолжают расти», - сказал эксперт.
Экс-советник полагает, что для выхода из кризиса необходимо пойти на переговоры с Россией, отменить военное положение и провести досрочные президентские выборы.
В пятницу, 28 июля, президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта. По словам Путина, нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта на Украине, но Киев придерживается непримиримой позиции по переговорам. Он отметил, что даже сегодня, находясь в непростой ситуации, украинцы отвергают любую возможность диалога.
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН отмечал, что договориться с Киевом о передаче России около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения было бы невозможно, так как украинские власти никогда просто так не отдадут свои территории. Однако, указал депутат, они могут пойти на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей.
«Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю. Они не будут легитимизировать то, что мы сумеем завоевать. В лучшем случае они пойдут на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей», - сказал депутат.
Авторы National Review сделали вывод, что вероятен раздел Украины надвое. По данным издания, активность западных стран в отношении Киева продолжит уменьшаться, пока правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским не поставят перед фактом. Тогда Украине будет предложен сценарий мирного урегулирования, из-за чего бывшая советская республика может начать делиться на две части. Труднее всего возможный раздел Украины дастся Польше и странам Прибалтики.
Согласно законодательству, выборы в Верховную раду должны пройти осенью 2023 года, президентские - в марте 2024-го. Во время военного положения голосование проводиться не может. Верховная рада продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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