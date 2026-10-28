Главная проблема для детей сегодня — это неумение концентрироваться на задаче, а шахматы в этом помогают, рассказал НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб ранее предложил выделить несколько обязательных часов на шахматы в рамках уроков математики. Его слова приводят РИА Новости. Сейчас в российских школах игру преимущественно преподают во внеурочное время или в рамках дополнительного образования. Володарский оценил этот шаг.

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«Я думаю, что объяснять пользу шахмат, наверное, не нужно. Это не просто логическая игра. Она развивает нейронные связи, которые отвечают не только за логику, но и за стратегию и усидчивость. Одна из самых серьезных проблем у нас сегодня в школах — умение концентрироваться. Дети не могут сфокусироваться на поставленной задаче. Я думаю, что шахматы являются одним из инструментов, которые мы могли бы использовать, чтобы дать этот навык в игровой форме. Если внедрять это необязательным предметом, то приходить будут единицы из-за перегруженности графика. У нас строго регламентировано время уроков, часы нагрузки согласованы с педагогами и медиками, поэтому здесь возможен симбиоз стандарта и дополнительного образования. Заняться этим могут учителя математики. Большая часть из них закончили педагогический факультет и не просто умеют, но и неплохо играют в шахматы. Им нужно будет предложить какой-то курс повышения квалификации в рамках преподавания дисциплины — "шахматы"», — отметил он.

Ранее Володарский назвал НСН условия, при которых падел появится на уроках физкультуры.

