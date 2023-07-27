Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 15 ноября

Украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.

В одном из районов Киева объявили всеобщую мобилизацию

«Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», - написал он.

Железняк добавил, что за законопроект, внесённый президентом Украины Владимиром Зеленским, проголосовали 334 из 357 депутатов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в заявил, что украинским парламентариям и чиновникам запретили выезжать из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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