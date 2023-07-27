Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 15 ноября
Украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.
«Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», - написал он.
Железняк добавил, что за законопроект, внесённый президентом Украины Владимиром Зеленским, проголосовали 334 из 357 депутатов.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в заявил, что украинским парламентариям и чиновникам запретили выезжать из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин предоставил гражданство РФ хоккеисту «Динамо» Менеллу из США
- Казань примет Игры БРИКС-2024
- Украинскую саблистку дисквалифицировали с ЧМ за отказа пожать руку россиянке
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении 210 военных
- РБК: В Херсоне задержали обученного военной разведкой Украины мужчину со взрывчаткой
- Протест саблистки Смирновой на отказ украинки пожать руку отклонён
- Херш заявил, что администрация Байдена причастна к обеим атакам на Крымский мост
- Минобороны: Ночью ВСУ не предпринимали действий на Запорожском направлении
- Экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат приговорили к 9 годам колонии
- Мужчина получил осколочное ранение при обстреле поселка в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru