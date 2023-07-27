Журналист Херш: Украина - самая коррумпированная страна в мире

Украина сегодня — наиболее коррумпированная страна с тупейшей властью, если не брать в расчет Нигерию. При этом помощь Киеву со стороны США, по всей видимости, объясняется личным знакомством украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена, а не только покровительством Зеленского сыну Байдена. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Херш: большинство стран поддерживают спецоперацию

По мнению собеседника журналиста, Зеленскому остается только держаться. Он добавил, что украинский президент похож на «бедного беспризорника в нижнем белье», при этом неясно, что на уме у Зеленского и его окружения.

Ранее Херш заявил, что американские и украинские военные воздерживаются от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, поскольку признают преимущество России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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