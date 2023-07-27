По мнению собеседника журналиста, Зеленскому остается только держаться. Он добавил, что украинский президент похож на «бедного беспризорника в нижнем белье», при этом неясно, что на уме у Зеленского и его окружения.

Ранее Херш заявил, что американские и украинские военные воздерживаются от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, поскольку признают преимущество России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

