Журналист Херш: Украина - самая коррумпированная страна в мире
Украина сегодня — наиболее коррумпированная страна с тупейшей властью, если не брать в расчет Нигерию. При этом помощь Киеву со стороны США, по всей видимости, объясняется личным знакомством украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена, а не только покровительством Зеленского сыну Байдена. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По мнению собеседника журналиста, Зеленскому остается только держаться. Он добавил, что украинский президент похож на «бедного беспризорника в нижнем белье», при этом неясно, что на уме у Зеленского и его окружения.
Ранее Херш заявил, что американские и украинские военные воздерживаются от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, поскольку признают преимущество России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru