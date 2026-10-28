В школах России появятся новые учебники о правильном питании

Новая серия учебников о правильном питании «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!» для учеников 5-9-х классов вышла в свет в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФИЦ питания и биотехнологии.

Авторами пособий выступили ученые ФИЦ, научным редактором стал академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Учебники актуализированы и представлены в новой редакции.

Отмечается, что учебник для учащихся 5-6-х классов в том числе рассказывает о роли питания и предлагает рецепты простых и полезных блюд. В пособии для 7-8-х классов содержится информация о физиологии, рационе, режиме питания, рекомендации для юных спортсменов и подростков с избыточной массой тела и ожирением. При этом учебник для 9 класса посвящен темам качества и безопасности пищи, популярных диет и их последствий, алиментарно-зависимых заболеваний.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что людей необходимо приучать к правильному питанию, и пропагандировать отказ от фастфуда.

