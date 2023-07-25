В США заявил о ярости Зеленского из-за потерь ВСУ

Он указал на слабый боевой дух «как никогда». Эксперт считает, что украинские силы находятся на грани распада. «Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен», — указал Макгрегор.

Он отметил, что Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря помощи Вашингтона.

Ранее Макгрегор заявил, что армия России летом уничтожит последние людские резервы украинской армии под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

