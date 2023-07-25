В США заявил о ярости Зеленского из-за потерь ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в украинских Вооруженных силах и больших потерь, сообщил YouTube-каналу London Real экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
Он указал на слабый боевой дух «как никогда». Эксперт считает, что украинские силы находятся на грани распада. «Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен», — указал Макгрегор.
Он отметил, что Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря помощи Вашингтона.
Ранее Макгрегор заявил, что армия России летом уничтожит последние людские резервы украинской армии под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru