Глава Минздрава рассказал, от каких заболеваний чаще всего умирают россияне

Основной причиной смерти россиян чаще всего становятся сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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«В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», - указал глава Минздрава.

Как отметил министр, медицина в стране не должна идти лишь по пути лечения острых сердечно-сосудистых ситуаций, однако это не следует задвигать на второй план. Мурашко подчеркнул, что в России действуют сосудистые центры, ориентированные как на помощь пациентам с инфарктом и инсультом, так и на лечение периферических тромботических осложнений.

Ранее глава Минздрава назвал самым распространенным детским заболеванием простуду, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: government.ru
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