Глава Минздрава рассказал, от каких заболеваний чаще всего умирают россияне
Основной причиной смерти россиян чаще всего становятся сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», - указал глава Минздрава.
Как отметил министр, медицина в стране не должна идти лишь по пути лечения острых сердечно-сосудистых ситуаций, однако это не следует задвигать на второй план. Мурашко подчеркнул, что в России действуют сосудистые центры, ориентированные как на помощь пациентам с инфарктом и инсультом, так и на лечение периферических тромботических осложнений.
Ранее глава Минздрава назвал самым распространенным детским заболеванием простуду, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам раскрыли, на какие хитрости идут частные клиники для повышения цен
- Премьер Норвегии Стере рассказал, как прошел разговор с Путиным
- «Обречены на сбои»: Что принесут россиянам новые ограничения зарубежного трафика
- Мурашко связал грипп с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний
- Овечкина внесли в антироссийскую базу ГУР Украины
- Рябков сообщил об интенсивном диалоге России с администрацией Трампа
- «Удар Трампу ниже пояса!»: Почему саудиты решили платить дань хуситам
- В школах России появятся новые учебники о правильном питании
- Рябков: Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет
- Омбудсмен назвал главный плюс от шахмат в школьной программе по математике