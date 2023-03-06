СМИ: Запад готовится к завершению конфликта на Украине и ее разделу

Соединенные Штаты и их партнеры хотят завершить конфликт вокруг Украины с помощью мирных переговоров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на National Review.

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При этом вероятен раздел страны надвое. По данным издания, активность западных стран в отношении Киева продолжит уменьшаться, пока правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским не поставят перед фактом. Тогда Украине будет предложен сценарий мирного урегулирования, из-за чего бывшая советская республика может начать делиться на две части.

Труднее всего возможный раздел Украины дастся Польше и странам Прибалтики.

В статье отмечается, что украинские Вооруженные силы слишком слабы для сопротивления российским войскам. А стремление Киева выйти на границы 1991 года – невозможное и нереальное.

Как сообщалось ранее, в конфликте вокруг Украины преимущество в настоящее время на стороне Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраинаСпецоперация
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