СМИ: Запад готовится к завершению конфликта на Украине и ее разделу

При этом вероятен раздел страны надвое. По данным издания, активность западных стран в отношении Киева продолжит уменьшаться, пока правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским не поставят перед фактом. Тогда Украине будет предложен сценарий мирного урегулирования, из-за чего бывшая советская республика может начать делиться на две части.

Труднее всего возможный раздел Украины дастся Польше и странам Прибалтики.

В статье отмечается, что украинские Вооруженные силы слишком слабы для сопротивления российским войскам. А стремление Киева выйти на границы 1991 года – невозможное и нереальное.

Как сообщалось ранее, в конфликте вокруг Украины преимущество в настоящее время на стороне Москвы.

