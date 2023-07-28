Песков: В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам

27 июля Путин заявил, что ВСУ активизировали боевые действия, а основные атаки были на Запорожском направлении. Он отметил, что все попытки наступления были отбиты. По словам Путина, солдаты и офицеры России продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что пока новая фаза контрнаступления ВСУ «не имеет никакого успеха». Глава государства сообщил, что ВСУ в последней атаке потеряли более 200 человек, потери же российских войск были в десять раз меньше, передает «Радиоточка НСН».

