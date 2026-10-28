Над регионами России уничтожили 531 украинский БПЛА
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России более 530 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны сбили прошедшей ночью с 20.00 мск 27 октября до 08.00 28 октября. Всего был ликвидирован 531 БПЛА, пишет RT.
Беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях, а также над Московским регионом.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над регионом сбили 45 БПЛА, при атаке пострадал один человек, напоминает Ura.ru.
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