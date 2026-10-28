Хинштейн предупредил о возможном сбое в системе здравоохранения из-за БПЛА

Временный сбой информационной системы здравоохранения возможен в Курске после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Как отметил губернатор, из-за падения обломков БПЛА загорелся второй этаж здания на улице Перекальского, где находились некоторые серверы здравоохранения. После атаки обнаружены повреждения техники.

«В результате повреждений частично прогнозируем временный сбой информационной системы здравоохранения. Могут быть неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди», - написал Хинштейн в мессенджере «Макс».

Губернатор добавил, что специалисты работают над восстановлением работы серверов.

Ранее в курском Льгове беспилотники ВСУ атаковали газовую заправку, сообщалось о пострадавшем, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Александр ХинштейнБеспилотникиКурская Область

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