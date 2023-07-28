Time: Для Зеленского останутся только переговоры после провала наступления ВСУ

После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у президента Владимира Зеленского есть только один вариант спасения – это переговоры с Россией. Об этом сообщил журнал Time.

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Отмечается, что контрнаступление Киева провалилось, и теперь нужен «план Б», чтобы спасти Украину и ее армию от полного разгрома. Издание указало, что единственным решением для Зеленского будет вступление в переговоры с Россией и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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